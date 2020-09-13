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苗栗擬修自治條例 這些場所要強制安裝火災住警器

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

錢櫃KTV台北市林森店今年4月間大火釀成6死、89傷公安事件，殷鑑不遠，苗栗縣政府研擬自治條例草案即使KTV等場所，沒有達到任一層樓地板面積300平方公尺以上的設置火警自動警報器標準，仍必須安裝住宅用火災警報器，違反者最高可處3萬元罰鍰，並得按次連續處罰，處分30天以下停業。

苗栗縣火災預防自治條例草案經縣務會議討論通過，將送縣議會審查，草案規定，各類消防安全設備設置標準的甲類場所，包括KTV、健身休閒中心、旅館、餐廳、飲食店、咖啡廳、療養院、機構等，及學生租賃居住的集合住宅、寄宿舍，或一般住宅場所，沒有達到設置火警自動警報設備的標準者，應安裝住警器。

至於應設置火警自動警報設備標準，有5層以下之建築物甲類場所，乙類場所幼兒園，任一層樓地板面積300平方公尺以上者，或乙類除幼兒園，丙類、丁類場所的圖書館、補習班及活動中心等，任一層樓地板面積500平方公尺以上者；6層以上、10層以下建築物任一層樓地板面積300平方公尺以上；及11層以上建築物等。

此外，消防法施行細則的一定規模以上供公眾使用建築物，KTV、理容院、PUB ，及醫院、療養院、養老院，及總樓地板面積500平方公尺以上的百貨商場、超級市場及遊藝場，300平方公尺以上餐廳，及學校、總樓地板面積200平方公尺以上的補習班或訓練班等，主要出入口、走道、房間及包廂等處所，應標示避難逃生路線圖。

另，歌廳、舞廳、夜總會及類似場所，設置的霓虹燈、閃爍照明及高分貝音響播放的設備，應具備遇緊急狀況時，可以立即中斷，並恢復緊急照明及緊急廣播的功能；如依規定設有火警自動警報設備者，應以連動方式設置。

草案規定，違反者經通知限期改善，屆期不改善或複查不合格，處6000元到3萬元罰鍰，處罰鍰仍不改善，得按次連續處罰，並得予處分30天以下處分，而規避、妨礙或拒絕檢查或複查，處3000元到1萬5000元罰鍰，得按次連續處罰，及強制檢查、複查。

台北市錢櫃KTV林森店大火傷亡慘重，殷鑑不遠，苗栗縣政府制定「苗栗縣火災預防自治條例草案」希望預防火災，及有效管理建築物消防安全。圖／本報資料照片、記者黃義書攝影
台北市錢櫃KTV林森店大火傷亡慘重，殷鑑不遠，苗栗縣政府制定「苗栗縣火災預防自治條例草案」希望預防火災，及有效管理建築物消防安全。圖／本報資料照片、記者黃義書攝影

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