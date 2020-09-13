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台南凌晨發生惡意逼車 店家鐵捲門被撞歪貨車也被波及
台南市安南區安吉路一段，今天凌晨4點多發生惡意逼車事件，鄭姓男子駕駛黑色轎車搭載2人，遭另一輛黑色轎車涉嫌惡意逼車，對方駕車失控撞上路旁工廠鐵捲門，連停在一旁貨車也被波及後，棄車逃逸。警方報獲到場處理，帶回鄭等人製作筆錄，並追緝惡意逼車男子到案說明，釐清案發的經過。
據了解，吳姓男子（21歲）與鄭姓女友（18歲）人至安平區一家KTV唱歌，今天凌晨約2點30分由鄭女騎乘機車載吳離開，不久即發現後方疑似有4輛轎車尾隨，行經北區中華北路與海佃路口時，一輛總棕色轎車欲刻意車攔車，機車行駛躲避，吳躲藏國安街，並致電鄭女哥哥（20歲）求援，鄭兄駕駛黑色轎車載吳及妹妹。
鄭兄欲開車載吳返回安南區家中，行駛安吉路遭黑色轎惡意側撞逼車，兩車追逐，在安吉路一段675-3號擦撞工廠鐵捲門及停放小貨車。
轄區台南市警三分局接獲報案到場，黑色轎車衝撞工廠損壞，車上人員已棄車逃跑，吳等三人未受傷，帶返所製作筆錄。
棄置黑色轎車內發現四皮包，有蘇姓男子（19歲）及黃姓男子(17歲)身分證件，警方已聯繫兩人，要求到案說明。
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