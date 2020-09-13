將軍漁港開放海釣擬下月上路 違者最高罰15萬

台南市政府上月20日宣布將軍漁港南防波堤部份區域開放海釣，因國慶煙火秀暖場將在將軍漁港施放，市府農業局將順延至下月上路，也訂相關管理措施，違者最高開罰15萬元，讓釣友在安全前提，享受垂釣樂趣。

上述開放海釣區域，依台南市政府農業局規劃，為漁港南側防波堤約350公尺為垂釣區(開放向港內方向垂釣)，還訂有「將軍漁港垂釣區管理措施」，本月7日宜蘭縣頭城大溪漁港發生瘋狗浪襲捲釣客多人死傷慘劇，震驚各界，外界擔心是否會影響開放時程。

農業局說，今年國慶煙火秀在台南漁光島，為讓台南溪北鄉親也能感受國慶煙火氛圍，市府本月27日晚間在將軍漁港安排另場將軍火音樂會搭配有煙火秀，具有「暖身」意味，也因此基於整體考量，將軍漁港開放海釣會在活動後，原則上下月正式實施。

農業局說，宜蘭這起憾事，更凸顯加強海釣管理重要性。未來將軍漁港開放垂釣，有相關管理措施，除劃設區域，規定進入該垂釣區須穿戴防滑鞋、救生衣、自備夜間照明設備等安全設備。