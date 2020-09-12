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高雄工安意外！工人跌入機械停車坑、慘摔斷腿
高雄市橋頭甲樹路上一處新建大樓地下室，今天下午發生一起工安意外，工人不小心摔落約2.5公尺深的機械停車坑內，根本動彈不得。消防人員據報趕抵，迅速協助傷者脫困，並上頸圈、長背板固定救援；經檢視，受傷工人口鼻出血、腿部骨折，幸好保住性命。後續由警方調查事故原因、追究相關責任。
高雄市消防局今天下午接獲報案，指稱甲樹路新建大樓地下室發生工人墜落意外，隨即派遣3車6人出動救援。受困工人在機械停車坑內不斷哀號，救護人員攜籃式擔架、脫困救護器材、長背板、頸圈等固定傷者、協助脫困，並立即包紮創傷，後送義大醫院救治。
事故原因待警方調查釐清。消防人員提醒，工地施工應注意工地工作安全操作原則，人員作業時應繫上安全繩索；若不慎發生意外，現場人員判斷，排除立即危險，就不要隨意移動患者，以免造成二次傷害。
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