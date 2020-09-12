高市居家檢疫女子陳屍住家 手放胸口倒臥地面
高雄市美濃區一名台籍女性自大陸返台，居家檢疫即將期滿的前一天卻因不明原因陳屍住家，據鄰居了解，這名女性是去大陸協助家人管理工廠，昨天親友電話關懷時沒有任何異狀，突然死亡讓人意外。
高市府衛生局長黃志中表示，目前仍在釐清這名婦女死因，相關人員處理過程都要求符合防疫要求。
美濃區50幾歲女性8月30日自大陸返台，依規定必須實施居家檢疫，今天是居家檢疫的第13天，明天即將結束。今天下午1點多，女子的弟弟送餐至房間，大聲呼叫卻沒有人回應，進入房間查看發現，姊姊倒臥地上、手放在胸口，走近查看已無氣息，連忙報警處理。
警方獲報後依據檢疫規定全副武裝進入屋內，警方表示，死者長期服用糖尿病藥物，確實是居家檢疫的控管對象，已依一般行政相驗，通報橋頭地檢署檢察官於明天（13）相驗。
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