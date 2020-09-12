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金門縣府路口車禍 自行車被撞到嚴重變形

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣府前又發生車禍！1位何姓自行車騎士傍晚騎車從民生路往金城車站方向行駛，欲穿越縣府前路口（民權路、民生路路口）時，與對向由吳姓民眾駕駛欲左轉的自小客車發生交通事故。撞擊力之大，整輛腳踏車都卡在車輪下，嚴重變形，好在何姓騎士送醫後並無大礙，詳細肇事原因，正由金城分局調查釐清。

今天傍晚18時13分左右，縣府前路口，一位何姓騎士騎自行車從民生路往車站方向行駛，沒想到對向由吳姓民眾駕駛欲左轉之自小客車發生交通事故，強大的撞擊聲響，讓路過的民眾與駕駛都嚇了一大跳。由於正值晚餐時段的顛峰交通時期，當時路口的車流量頗大，還有熱心的民眾，趕緊幫忙指揮交通，並協助報警。

金城分局獲報後，立即派員到場處理，並對兩方進行酒測，雙方酒測後均無酒精反應；騎士頭部受傷，經送醫急救，初步判斷尚無生命危險，肇事原因尚待警方釐清。

據了解，縣府前的十字路口，每逢上下班時間交通流量都很大，也屢傳出車禍事故；今日的車禍，雖然自行車受撞擊嚴重變形，但好在騎士運氣好，並無大礙，不少路過的民眾都說，真的是運氣好，生死一瞬間！

金城分局表示，路口因有各方向的車輛、行人，交通相對複雜，又有視覺死角，通過路口時，唯有減速慢行，並且提高警覺，依號誌或執行勤務之警察或交通指揮人員指揮，才是最安全的。

金門縣府前路口發生車禍，整台腳踏車都卡在車輪下，嚴重變形，好在何姓騎士送醫後並無大礙。圖／警方提供
金門縣府前路口發生車禍，整台腳踏車都卡在車輪下，嚴重變形，好在何姓騎士送醫後並無大礙。圖／警方提供
金門縣府前路口傍晚發生一起車禍，1位自行車騎士與對向小客車駕駛發生交通事故，路過民眾看到都心驚驚。圖／警方提供
金門縣府前路口傍晚發生一起車禍，1位自行車騎士與對向小客車駕駛發生交通事故，路過民眾看到都心驚驚。圖／警方提供

事故 自行車 車禍

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