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少年路肩牽車步履蹣跚 警查覺受傷協助送醫

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

黃姓、江姓少年今天上午相約從苗栗縣竹南鎮出發騎自行車至仙山，不料行經獅潭鄉仙山路段時，黃姓少年不慎自摔受傷，2名少年於是改用徒步牽車方式，準備走回竹南，頭份警分局大河派出所員警下午3點多巡邏行經三灣鄉台3線公路，見到2名少年徒步走在路肩，其中1人步履蹣跚，下車關心得知情況，立即通報三灣消防分隊派遣救護車將受傷的黃姓少年送醫，少年在醫院治療後已無大礙。

頭份警分局表示，15歲黃姓少年和14歲江姓少年相約從竹南騎車出遊，不料途中黃姓少年自摔，與同伴江姓少年改用步行方式前行準備走回竹南，大河派出所副所長羅經仁下午3點20分執行巡邏勤務，行經三灣鄉台3線101公里處，發現江姓、黃姓少年徒步牽車走在路肩，查覺有異，當時在台3線公路執行測速照相勤務的頭份所巡佐解建雄、警員王偉瀚見狀也立即上前關心，員警們看見黃姓少年手腳多處擦傷，頭部也有傷勢，說話時還有嘔吐、流鼻血現象，立即扶他至路旁陰涼處休息，同時通報三灣消防分隊救護車前往救護。

黃姓少年送醫治療後無大礙，情況穩定，警方先將他的自行車載回派出所保管，少年家屬對警方協助孩子送醫治療十分感謝。

頭份警分局長邱紹雄表示，黃姓少年騎自行車不慎自摔受傷，和同伴徒步牽車走在台3線公路上，幸好大河派出所、頭份派出所員警積極協助就醫，員警認真執勤外，對民眾適時給予關懷與協助，熱心與貼心行為值得嘉許。

黃姓、江姓少年今天相約從苗栗縣竹南鎮出發騎自行車至仙山，不料行經獅潭鄉仙山路段時，黃姓少年不慎自摔受傷，2人在路肩徒步牽車被警方發現，協助將黃姓少年送醫。圖／頭份警分局提供
黃姓、江姓少年今天相約從苗栗縣竹南鎮出發騎自行車至仙山，不料行經獅潭鄉仙山路段時，黃姓少年不慎自摔受傷，2人在路肩徒步牽車被警方發現，協助將黃姓少年送醫。圖／頭份警分局提供
黃姓、江姓少年今天相約從苗栗縣竹南鎮出發騎自行車至仙山，不料行經獅潭鄉仙山路段時，黃姓少年不慎自摔受傷，2人在路肩徒步牽車被警方發現，協助將黃姓少年送醫。圖／頭份警分局提供
黃姓、江姓少年今天相約從苗栗縣竹南鎮出發騎自行車至仙山，不料行經獅潭鄉仙山路段時，黃姓少年不慎自摔受傷，2人在路肩徒步牽車被警方發現，協助將黃姓少年送醫。圖／頭份警分局提供
黃姓、江姓少年今天相約從苗栗縣竹南鎮出發騎自行車至仙山，不料行經獅潭鄉仙山路段時，黃姓少年不慎自摔受傷，2人在路肩徒步牽車被警方發現，協助將黃姓少年送醫。圖／頭份警分局提供
黃姓、江姓少年今天相約從苗栗縣竹南鎮出發騎自行車至仙山，不料行經獅潭鄉仙山路段時，黃姓少年不慎自摔受傷，2人在路肩徒步牽車被警方發現，協助將黃姓少年送醫。圖／頭份警分局提供

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