影／橫渡線險救受困洪流登山客 八煙野溪暴漲驚魂3小時

北海岸今天大雷雨不斷，八煙野溪溫泉溪水暴漲，爬山的徐姓44歲男子受困溪床，因洪水滾滾，水流非常湍急，救援不易，男坐在礁石等待救援。消防人員等雨勢及水流稍小，今晚7點多架設橫渡裝置救援，成功將男子救上岸，過程中大水不斷沖擊，十分驚險。

新北市消防局下午4時39獲報，徐男受困在八煙野溪溫泉路上溪床，因大雨野溪溫泉溪水暴漲，他爬山遇溪水暴漲在岸邊受困待救援，但消防人員到場後，發現洪水滾滾，救援不易，徐男坐在對岸礁石上，沒有立即危險。

救援人員等雨勢稍小，水流退了一些後，決定涉水過去救援，搜救人員架設橫渡裝置救援，並由消防人員到徐男旁邊，綁上繩索並慢慢以半游半爬的方式溯溪過岸，在晚間7時14分救援成功。男子表示沒有大礙，不需送醫。