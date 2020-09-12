攀柴山海蝕洞秘境跌落峭壁 海巡急救援送醫

最近爆紅秘境的柴山海蝕洞，吸飲不少遊客朝聖。27歲沈姓男子今天下午與朋友徒手攀爬峭壁不慎從10多公尺高處跌落，左手骨折。海巡、消防人員經透過手機定位成功救人送醫。

今天出勤救援的海巡署南部分署第五岸巡隊提醒，柴山地區緊臨海岸線，加上特有珊瑚礁海蝕地形，近期在網路推波助瀾下，發展多處秘境路線。但尚未開發，沒有安全設施或照明裝置，且易受潮汐影響，沿岸多處更有崩塌、落石危機，稍有不慎容易摔傷跌倒或受困，呼籲避免冒險進入。

第五岸巡隊下午2時多接獲高市消防局2大隊2中隊鼓山分隊通報，有遊客在柴山徒手攀爬峭壁時不慎摔落。會同柴山與一港口兩處鄰近安檢所，以及第二機動巡邏站等16人聯合編組救援。

由於位置偏僻，救援小組依沈男友人告知手機位址擴大定位搜尋，20多分鐘後在距離海蝕洞旁約300公尺遠，發現癱軟在峭壁石縫的沈男，傷者疑左手臂骨折、身體多處擦挫傷。

由於沈男所處位置地形崎嶇，緊鄰一旁約15公尺高、近垂直的礁岩峭壁，救護車無法到達，而附近海域有暗礁巡邏艇也無法靠近，只能以擔架固定傷者，以人力接駁抬到救護車送醫。

柴山海岸沿線以珊瑚礁岩沖蝕所形成自然地型而聞名，加上鬼斧神工般的峭壁、峽谷景觀，更是躍升近期網路著名打卡熱點。