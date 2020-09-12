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影／驚悚！婦人站機械車前 突起步慘遭輾過命危
桃園市昨天上午發生一起驚悚車禍，陳姓男子駕駛1輛起重車在路旁停等，剛好張姓婦人站在前方準備過馬路，陳起步時疑似未注意前車狀況，直接將張婦輾過，導致她被轉入車底，全身四肢嚴重擦傷，目前仍在加護病房搶救中，警方已調閱監視器釐清肇事責任。
桃園分局表示，昨天早上9點23分交通中隊獲報，表示龍泉二街發生交通事故，趕往現場發現張姓婦人（69歲）被陳男駕駛（32歲）駕駛的機械車輾過，全身嚴重創傷、四肢多處骨折，已送醫急救，但仍未脫險。
根據監視器畫面， 當時陳男的車停在馬路邊，張婦正好走到前方等待過馬路，但陳沒注意直接起步，前輪、後輪依序壓過她，整個人遭捲入車底，畫面十分驚悚；警方將陳男酒測，呼氣值為0，詳細肇事責任釐清中。
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