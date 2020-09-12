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機油公司員工監守自盜兩年 捏造收件人出貨轉賣千萬
台北市某油品銷售網站公司吳姓、張姓男員工涉嫌監守自盜，多次假造收件人資料以致物流無法送達機油，再私吞機油轉賣油品業者向姓男子，兩年半來造成公司損失1000餘萬元，刑事局查獲吳等3人函送法辦。
警方調查，吳姓（48歲）、張姓（38歲）男子任職被害公司位於新北市五股區的倉庫，去年初起使用人頭資料，以自家公司相同名稱，向物流公司申請企業客戶，委託送貨。
兩人上網隨意搜尋姓名、地址、電話號碼，捏造收件人資料填寫物流宅配單，挑選ENI、MOBIL、SHELL、TOTAL等知名品牌的汽、機車機油裝箱，貼上宅配單通過倉管核對，堆放出貨區由物流公司載運出貨。
由於收件人全是假的，物流司機無法送達，聽從吳、張指示轉送新北市三重區某停車場，兩人在場將機油搬上小貨車，開到桃園市龜山區一家油品公司賣給老闆向姓男子（40歲）。
被害公司發現宅配單的客戶代號不同起疑，上月報案，稱損失1000餘萬元。刑事局偵七大隊第二隊前天搜索犯嫌住處、龜山公司，帶回吳、張、向偵詢。
吳、張坦承犯案，稱僅得手1、200萬元，向則稱正常收購機油，對監守自盜不知情。警方尚在清查被偷機油數量，詢後將吳等3人依竊盜、業務侵占、贓物等罪嫌函送法辦。
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