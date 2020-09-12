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疑課業壓力大 台南1男大生1女重考生輕生

中央社 / 台南12日電

成功大學今天中午傳出一名化工系大三學生在化學系館頂樓輕生。記者邵心杰／攝影
成功大學今天中午傳出一名化工系大三學生在化學系館頂樓輕生。記者邵心杰／攝影

台南市今天發生2名學生疑因課業壓力過大而自殺，其中成功大學化工系3年級男大學生在系館上吊，一名女高中畢業重考生在租屋處跳樓。

成功大學指出，化工系3年級林姓男大生和母親租屋住在成大附近，昨天白天離家後失去蹤影，母親趕緊通報校方，學校動員師生找人，今天中午在自強校區化工系停車場尋獲林男的單車後，一名男學生在化工系館頂樓水塔旁發現林男已上吊自殺。

校方人員表示，林男在自殺處旁包包中留有遺書，遺書內容簡短，大意是「我很累了，想休息」。

校方人員說，林男主修化工系，副修電機系，自我要求高，可能是課業壓力太大，才想不開而輕生。

目前，檢警已完成相驗，初步排除他殺。

台南市中西區中山路今天上午也傳出一名18歲郭姓女高中畢業重考生從12樓租屋處跳樓自殺，當時大樓警衛聽到防火巷傳出巨響，趕緊出外查看，才知道有人跳樓。

警方初步調查，郭女住處沒有破壞痕跡，屋內保持完整，研判是補習重考壓力過大，跳樓輕生，家屬也沒有意見。但確切死因有待相驗。

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成功大學 大學生

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