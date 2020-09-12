棋牌社休閒館變身賭博麻將館 北市警強力掃蕩

台北市萬華區近期出現多間以棋牌社、休閒館為名的賭博場所，轄區萬華警分局規劃強力掃蕩勤務，連續破獲以合法掩護非法的3間賭博麻將館，一週內逮捕98人送辦。

台北市警察局萬華分局副分局長左慧中今天表示，經查發現，轄區有業者透過合法申請商業登記設立棋牌社、休閒館，實則變相經營賭博麻將館，警方近期就在西昌街、康定路、長沙街破獲3間麻將賭場，把負責人、賭客等共98人移送法辦。

警方查出，業者透過合法申請商業登記的營利手法，實則經營賭場，以點數卡換現金、點數卡當現金對賭，且收取茶水費、入場費、樂捐箱代替抽頭金，規避賭博罪營利要件，還免費提供餐飲或壽星可享免付抽頭金等條件吸引賭客，初估月收入達新台幣百萬餘元。

萬華分局表示，轄區以合法掩護非法的麻將館，在今年7月間，從6間暴增至23間，警方無法容忍類此場所以掛羊頭賣狗肉方式經營賭博，規劃專案小組強力掃蕩不法場所。

萬華分局指出，賭博場所為治安顧慮源頭之一，呼籲業者不要以假借牌技交流為由，實則經營賭博行為，會持續全力掃蕩賭場，維護轄區治安。