僅因酒後歹聲嗽 台南波麗士及時處置兩女糾紛
今天清晨6時，台南市中西區府前路一家KTV前，有名梁姓女子與男友酒後準備離開KTV時，男友講話聲量過大，同行的陳姓女性友人出聲制止，卻引發梁女情緒失控，兩女發生拉扯及口角糾紛，台南市警二分局中正派出所員警據報後趕往現場處置，分隔兩人外，並請巡邏警力到場支援，將兩女帶回派出所調查，全案依違反社會秩序維護法函送法辦。
台南市警二分局指出，為防患深夜滋事案件，分局持續加強規畫深夜0時至4時及4時至8時機動臨檢勤務，結合鄰近派出所實施聯合臨檢，並置重點在散場時段，並持續規畫守望勤務，加強周邊巡邏，提高見警率。
同時，呼籲民眾在飲用酒精飲料後，判斷行為能力會有所降低，甚至渾然不知，飲用酒精飲料應適度，以免鑄成大錯。
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