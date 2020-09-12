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影／看警垂降擊破還吃烤乳豬！嘉市原民警親子日好歡樂
嘉義市警察局今天上午舉辦「109年嘉南高屏區各警察機關原住民員工文化暨親子活動」，嘉南高屏區各警察機關原住民同仁、眷屬約300人到場參加，現場除了原住民歌舞表演，還有攀岩、垂降、搗麻糬、原住民射箭等原力活動，並現場烘烤大乳豬供享用，讓參加的員警、眷屬、親子玩得不亦樂乎。
內政部警政署及原住民族委員會為增進全國警察機關原民員工親子互動，全國分五區同步於今天，辦理原住民員工親子活動，嘉義市政府警察局今天承辦嘉南高屏區活動，由嘉義市政府副市長陳淑慧主持，立委王美惠、原民會委員汪啟聖、嘉義市民政處長劉美鳳都到場。
活動由原民歌舞揭開序幕，隨即由霹靂小組特勤戰技表演。霹靂小組演練從最基礎的「坐位式垂降」，進一步執行「坐位倒掛垂降」、「正面下垂降」演練，執勤者以迅雷不及掩耳方式，快速垂降到達地面，另隊員們還演練擒拿、擊破木板、瓦磚，每項演出都獲得現場觀眾熱情掌聲。
嘉義市政府警察局局長張樹德表示，員警因警察勤務繁重，很少有時間可以陪伴家人，讓親子間互動無法像一般家庭來的親密，所以利用本次活動加強情感聯繫，提升原住民同仁對於警察認同感，也讓同仁放下工作辛勞，與家人享受親子時光。
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