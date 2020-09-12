成大學生驚傳系館頂樓輕生 疑因課業壓力重

成功大學今天中午傳出一名化工系大三學生在化學系館頂樓輕生，同學發現時已無生命跡象，校方目前初步了解，該名學生疑因同時修化工系及電機系學分，由於孩子自我要求高，對於課業壓力感到沉重，曾接受學校心理輔導，中午第一時間發現時，即通報校安、警方。

成大指出，該名學生與母親在學校周邊租屋，昨天他出門後未返家過夜，母親聯繫不上他即向學校、同學求助。今天上午化工系在校園發動搜尋，並在化工系館發現該名學生的腳踏車，同學上頂樓即看見他已輕生，無生命跡象。

校方透露，初步了解原因，該學生除了主修化工系之外，也有輔修電機系，他對於自我要求高，可能兩邊的課業壓力比較重，成績並不是很理想，所以覺得壓力大。

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