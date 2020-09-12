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捷運碰觸美籍女學生挨告性騷擾 男喊冤：我妻兒在身旁
來台讀書的美籍女子桑妮日前搭乘台北捷運時，被一名張姓男子觸摸到手，她認為張未道歉，遂向警方報案提告性騷擾，警方將張男通知到案時，張表示當下只是不小心，絕無性騷擾別人，警詢後仍被依涉嫌違反性騷擾防治法送辦。
據悉，24歲的桑妮8月初在捷運行天宮站上車，當時上午7時許，上班上課乘客擠滿車廂，她用手拉握環時，43歲張姓男子不慎碰到桑妮的手，讓桑妮心生不適。
桑妮說，她一直在等對方道歉，但張男壓根不在意，感覺張根本就是故意的；後來張先下車，桑妮則到捷運北門站下車，向警方報案提告。
警方事後通知張男到案，張男對於自己被告非常驚訝，回憶當天在壅擠得車廂上的確有不小心碰到別人的手，但有轉頭觀望是否有冒犯到他人，只是女學生身材矮小，他沒看到人，遂無出言道歉。
張男強調，當天老婆小孩都在身邊，自己「絕不可能性騷擾對方！」但因桑妮堅持提告，警詢後全案仍依涉嫌違反性騷擾防治法送辦。
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