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「中投彰雲」原民警趣探索 親子同樂遊台中

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

原住民族委員會與內政部警政署，今天在后里區麗寶樂園探索世界舉行「中投彰雲」警察機關原住民員工親子活動，台中市警察局長楊源明表示，員警因勤務時間不固定，陪伴家人時間較少，透過本次活動讓親子之間零距離接觸，闔家享受歡樂氣氛，使所有參加的原住民家庭都感受到警察這個大家庭的溫暖及社會給予的關懷。

活動由台中市警察局辦理，台中市政府副市長陳子敬主持開幕式，現場有內政部警政署主任秘書林順家、原住民族委員會專門委員張信良、中市政府警察局長楊源明、中市議員朱元宏、市議員林榮進辦公室主任黃文雄、市議員黃仁及南投縣議員全文才蒞臨，與警察同仁及眷屬共襄盛舉。

中市政府警察局結合各族群的文化元素辦理此次原住民警察親子活動，特別邀請成立於1995年「原舞曲文化藝術團」演出高峰禮讚舞曲，以氣勢磅礡的原住民樂器打擊揭開序幕，泰雅勇士驃勇強悍的英姿展現勇士精神；少女們以優美俐落動作呈現織布才藝；最後以一曲「台灣好」祝福與會來賓。

原住民族委員會與內政部警政署，今天在后里區麗寶樂園探索世界舉行「中投彰雲」警察機關原住民員工親子活動。圖／警方提供
原住民族委員會與內政部警政署，今天在后里區麗寶樂園探索世界舉行「中投彰雲」警察機關原住民員工親子活動。圖／警方提供
原住民族委員會與內政部警政署，今天在后里區麗寶樂園探索世界舉行「中投彰雲」警察機關原住民員工親子活動。圖／警方提供
原住民族委員會與內政部警政署，今天在后里區麗寶樂園探索世界舉行「中投彰雲」警察機關原住民員工親子活動。圖／警方提供
原住民族委員會與內政部警政署，今天在后里區麗寶樂園探索世界舉行「中投彰雲」警察機關原住民員工親子活動。圖／警方提供
原住民族委員會與內政部警政署，今天在后里區麗寶樂園探索世界舉行「中投彰雲」警察機關原住民員工親子活動。圖／警方提供
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原住民族委員會與內政部警政署，今天在后里區麗寶樂園探索世界舉行「中投彰雲」警察機關原住民員工親子活動。圖／警方提供
原住民族委員會與內政部警政署，今天在后里區麗寶樂園探索世界舉行「中投彰雲」警察機關原住民員工親子活動。圖／警方提供

警察 原住民 親子

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