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18歲女重考生在外租屋補習 疑壓力過大墜樓身亡

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

18歲郭姓女子今年高中剛畢業，與女同學在台南市中西區中山路住商大樓12樓租屋補習，今天上午郭女疑考試壓力大未到補習班，打電話給母親表示心情很差，未料「碰！」該棟住戶聽聞巨響，通報管理室防火巷有人墜樓，郭女當場沒有呼吸心跳，緊急送往衛福部台南醫院急救，仍告不治。警方清查死者身分，通知母親到場指認，通報檢方相驗釐清死因。

消防局救災救護指揮中心上午獲報該住商大樓管理室守衛人員通報，指稱有人墜樓，到場後發現女子已無呼吸心跳，立即施予心肺復甦術，緊急送往衛福部台南醫院急救，到院後經醫護人員搶救，仍告不治。

據調查，郭女甫滿18歲，高中剛畢業，與同學在外租屋，專心準備重考，然而，疑似考試壓力過大，令她喘不過氣。上午同學已到補習班上課，郭女沒到補習班上課，還打電話給母親，表示心情很差，令母親很擔心。

案發後，警方據報後到場清查，但因住商大樓租戶很多，經清查後，才確認死者身分為郭姓女子。郭母之前才跟女兒通電，未料，幾個小時後即接獲女兒墜樓的消息不敢置信，痛哭失聲，幾乎崩潰。隨後，郭母趕往衛福部台南醫院指認，警方通報檢方相驗，釐清死因。

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今天上午郭女疑考試壓力大未到補習班，打電話給母親表示心情很差，隨後在租屋處傳出墜樓，掉落在防火巷，緊急送醫仍告不治。記者邵心杰／翻攝
今天上午郭女疑考試壓力大未到補習班，打電話給母親表示心情很差，隨後在租屋處傳出墜樓，掉落在防火巷，緊急送醫仍告不治。記者邵心杰／翻攝
台南市中西區中山路住商大樓上午傳出墜樓消息，警方據報後到場清查，但因住商大樓租戶很多，最後才確認死者身分為郭姓女子。記者邵心杰／攝影
台南市中西區中山路住商大樓上午傳出墜樓消息，警方據報後到場清查，但因住商大樓租戶很多，最後才確認死者身分為郭姓女子。記者邵心杰／攝影

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