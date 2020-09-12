台南楠西山區聯合攔查85輛重機 查獲多起違規及噪音

台南市玉井警分局今天在轄區台3、台20及台84線等主要幹道，加強車輛噪音與車速控管，與交通警察大隊、台南市環保局以及麻豆監理站配合，在台3線369公里處（楠西鹿田派出所）前實施聯合稽查，取締大型重機車違反號誌、改裝、噪音等違規行為。共攔查85輛機車，舉發交通違規6件、檢測噪音違規7部、不合格1件。

玉井警分局長楊清垂表示，少數（大型）重機車駕駛追求炫目、氣勢而改裝機車，忽略了不當改裝不僅會有交通安全疑慮，也會產生噪音污染，更影響山區居民生活品質，未來將持續聯合環保局及監理機關加強取締，歡迎車友來本轄遊玩、觀光，但勿任意改裝機車排氣管等車體裝置，行駛至山區道路務必遵守交通規則，進入鄉間道路更要減速慢行，避免發生車輛。