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影／知名景點「愛心公路」空拍取景 男子墜谷身亡
台中市大甲區57歲康姓男子昨天與妻子到有「愛心公路」美景的苗栗縣通霄鎮嶺頂土地公附近以空拍機取景，在傍晚時疑似摔落山谷失蹤，苗栗縣消防局昨晚據報趕往搜尋，但未發現蹤影，今天上午再度出動搜救，發現男子掉落在地勢陸峭的位置，救援人員趕到時他已身體僵硬，沒有生命徵象，目前全案由檢警調查處理中。
苗栗縣消防局指出，昨天晚間9點接獲通霄警分局埔口派出所通報，有人嶺頂土地公附近山林操作空拍機失蹤，請求消防局人車支援協尋，救救護人員趕往現場，家屬表示知道失蹤者疑似摔落的位置，但消防局出動通霄、西湖、苑裡等地消防、義消，並出動空拍機升空尋找，都未發現，凌晨暫停搜救。
今天清晨7點搜救人員再度到現場尋搜救，發現失蹤的康姓男子掉落陡峭的山坡上，第四大隊副大隊長由蘇智遠帶隊，在民眾協助下到達康 姓男子掉落處，但呼叫、拍打對方都沒反應，由於現場地勢陡峭，最後使用籃擔等墜谷的康姓男子拉上平台，但男子已身體僵硬，明顯死亡。
警方初步調查，失蹤男子昨天與妻子到當地遊玩，男子以空拍機取景，當地有海岸落日及特殊的「愛心公路」美景，傍晚6點左右男子疑似要撿東西與妻子分開，不料失去聯繫。
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