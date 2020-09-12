12歲童板橋尋父、沒錢搭車流落街頭 警熱心助返家

「可以借電話打給媽媽嗎？」本月9日晚一名12歲男童躡手躡腳走到新北市警局，小聲的向站在大門的員警詢問，原來男童獨自搭車到板橋找父親未遇，身上又沒帶錢，無法搭車返家，已流落街頭6個小時，保大員警蕭尚宇協助連繫男童母親，因還在上班無法立刻趕來，經其母同意，員自掏腰包買票讓男童搭乘捷運順利回家。

新北市警局保安警察大隊第二中隊員警蕭尚宇9日晚上7時30分，擔服警察局駐地安全守望勤務，見12歲男童獨自徘迴在府中路公園樹旁，身邊沒有大人陪同，面容焦急無助，惶惶不安。蕭員觀察男童身邊並沒有大人，正欲趨前關心男童詢問是否有需要幫忙時，男童怯怯地走向員警說他找不到爸爸，身上又沒帶錢，想借電話打給媽媽。蕭員先安撫情緒，拿兩根香蕉讓飢腸轆轆的男童果腹，並馬上打電話連繫男童母親媽媽。

男童表示，當天中午突然接到爸爸電話說人在板橋區農會樓上上課，因手機沒電了，請男童帶手機充電線來找他，男童聽完急忙出門忘了帶錢，到了農會卻找不到爸爸也聯繫不上，從中午到晚上都還沒吃飯，十分感謝員警拿香蕉給他吃。

因男童母親還在上班，一時之間無法立刻趕來接小孩，而且從南港騎機車趕到板橋至少還要將近兩個小時，男童表示知道如何搭乘捷運回家，蕭員先取得男童母親的同意後，協助並陪同男童前往搭乘捷運，自掏腰包購買車票協助返回南港住家。