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身障朋友開車險落東石漁港千鈞一髮 海巡官兵疾馳救援
蔡姓身障朋友駕轎車昨晚開到嘉義縣東石漁港，因路況不熟，倒車不慎，導致後輪懸空掛岸邊，搖搖欲墜，恐有落海危險，險象環生，海巡署中部分署第四岸巡隊東石安檢所官兵展開救援，順利將蔡男從車輛中救出，過程有驚無險。
昨晚8點多，海巡署第四岸巡隊東石安檢所官兵執行安檢勤務，發現有輛轎車疑因倒車不慎，導致後輪懸空，恐落海漁港，立即展開救援，考量蔡男身障行動不便，海巡人員以公主抱方式救出。
初步檢視蔡男僅受驚嚇，並未受傷，休息後無大礙，車輛拖吊到安檢所廣場停放，蔡男與父親感謝海巡官兵英勇救援，為民服務。蔡男說，路況不熟，倒車不慎，導致後輪懸空，險落海，所幸海巡官兵及時發現，安撫他情緒，避免緊張造成車輛晃動落海，用繩索將車輛綑綁穩固。
第四岸巡隊表示，平時除執行查緝走私偷渡任務，並為民服務，提醒民眾到港區或岸際活動，多注意周遭環境，維護安全，發現危難情事或不法，可撥打海巡「118」免費服務專線。
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