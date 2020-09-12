身障朋友開車險落東石漁港千鈞一髮 海巡官兵疾馳救援

蔡姓身障朋友駕轎車昨晚開到嘉義縣東石漁港，因路況不熟，倒車不慎，導致後輪懸空掛岸邊，搖搖欲墜，恐有落海危險，險象環生，海巡署中部分署第四岸巡隊東石安檢所官兵展開救援，順利將蔡男從車輛中救出，過程有驚無險。

昨晚8點多，海巡署第四岸巡隊東石安檢所官兵執行安檢勤務，發現有輛轎車疑因倒車不慎，導致後輪懸空，恐落海漁港，立即展開救援，考量蔡男身障行動不便，海巡人員以公主抱方式救出。

初步檢視蔡男僅受驚嚇，並未受傷，休息後無大礙，車輛拖吊到安檢所廣場停放，蔡男與父親感謝海巡官兵英勇救援，為民服務。蔡男說，路況不熟，倒車不慎，導致後輪懸空，險落海，所幸海巡官兵及時發現，安撫他情緒，避免緊張造成車輛晃動落海，用繩索將車輛綑綁穩固。