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南投兒少網路安全調查 私密自拍照7成是熟人外流
南投縣政府今天舉辦「兒童權利公約宣導和熱舞大賽」，邀請15隊熱愛熱舞的青少年組團參加，熱舞兼具了音樂與運動，小朋友熱舞展現活力，也希望大人多聽聽兒童的聲音，重視「兒少表意權」，要多給他們表達意見的機會，更要避免兒童及青少年虐待，讓孩子健康成長。
南投縣政府推行兒童及少年性剝削事件預防及網路安全宣導時，發現近半數的兒少性剝削案件，超過5成的私密照片遭到外流，這些外流的照片，有一半是兒童少年的自拍照，有7成的外流者是熟人，包含網友、同學或情人。也要呼籲青少年朋友，別因為一時的好玩，讓自己遭兒少色情業者利用，如果有這樣的狀況，更要立刻向師長求助，或者撥打113專線諮詢求助。
今年的熱舞大賽由千禧龍青年基金會籌辦，邀集熱愛舞蹈的青少年朋友齊聚一堂，展現健康與活力。南投縣社會及勞動處長林志忠說，熱舞比賽除了讓青少年朋友發揮舞蹈專長，也要藉由舞蹈比賽，讓兒童及青少年瞭解兒少保護觀念，包括生命及生存權、兒少表意權，讓他們懂得如何保護自己。也希望大人多給兒少表達意見的機會，多聽聽他們的聲音，建立良好的互動及溝通，大人們應該給予聆聽與尊重，協助兒童發展出自己獨特、精采的人生。
不過，兒童和青少年對於自我保護觀念還是不足夠， 呼籲民眾發揮鄰里守護精神，發現疑似兒少虐待情況，請撥打113專線通報，縣府將會由警政、衛政、教育等共同合作，指派社會工作人員調查及評估。
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