影／西裝男現身籃球場原來是竊賊 熱心男側錄逮正著

新北市江姓男子昨晚到運動場跑步，發現穿西裝的高姓男子任意翻動其他運動民眾放在運場旁地上的隨身物品，行跡詭異，連忙拿手機進行側錄，高男見有人錄影，急忙拔腳要逃跑，江男見狀立馬衝上前壓制並報警。高男到案後坦承因缺錢看病才會下手行竊，警詢後今天依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方昨晚7時許接獲民眾報案，在板橋區漢生東路板橋第一運動場內逮到竊盜嫌犯，警方到場時，見江姓男子和另一名熱心民眾合力將竊賊26歲高姓男子壓制在地。

江男向警方表示，當時正在運動場跑步，發現穿著西裝外套的高男彎腰任意翻動其他運動民眾放置在運動場旁地上的背包，覺形跡十分可疑，當下先拿手機進行錄影，同時停在一旁觀察，想確認高男的意圖。

高男轉頭驚見有人持手機對他錄影，連忙起身拔腳就想逃跑，江男與一旁另名民眾合力將他攔下並壓制在地。高男辯稱因看病及復健積欠10萬元醫藥費，才會下手行竊，警詢後今天依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。