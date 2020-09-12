影／秋老虎發威婦頭昏跌跤 警民接力伸援助返家

64歲吳姓婦人9月4日因天氣炎熱，在酷暑下行走太久，臉色發紅連路都走不穩，熱心民眾通報救護車及員警到場。吳婦休息片刻後表示自己沒事不願就醫，卻答非所問說不清楚家屬電話及自家地址，員警透過人臉辨識系統查詢到吳婦資料，熱心將她載返家，其子因遍尋不著母親正打算報案，見到母親平安歸來，總算放下心中大石。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所員警，於9月4日下午擔服巡邏勤務，接獲民眾通報南區美村路有婦人身體不適，經警了解，吳姓婦人因在烈日下行走太久熱昏了頭，不知怎麼晃進路旁工地裡，路也走不穩跌了一跤，周遭民眾連忙上前扶起，將她帶到路旁休息，並通知員警到場。

幸經救護隊員檢視後，其身體沒有大礙，原本紅通通的臉，補充水分後也較為舒緩，婦人也表示自己不願就醫，卻答非所問，讓眾人苦無他法協助她聯繫家人。

警員林祥倫、警員林欣增遂使用人臉辨識系統查詢，逐一過濾出吳姓婦人的資料，更因擔心她又熱昏了頭，熱心將她載返住家。

警方正巧在其家門口遇到吳婦兒子，他著急問道：「媽，你跑到哪裡去了？」原來吳姓婦人疑有些許失智，其子發現母親跑出家門，附近卻遍尋不著，原欲返家備妥證件至派出所報案協尋，就在家門前巧遇員警，吳婦兒子表示，近日午後天氣仍十分炎熱，一想到媽媽在外走失，讓他十分擔心發生意外，真的非常感謝警方的協助。