50斤白米被丟包警協尋！粗心男白米放車頂開車送貨

嘉義市政府警局竹園派出所員警，日前接獲民眾扛一大袋白米報案協尋，指港坪公園停車場出入口處，路旁遺留一大袋約50台斤白米，請派出所協尋失主，警方前往白米遺落處附近查訪，並調閱監視器影像畫面查證比對，聯絡林姓車主將白米認領回。

竹園派出所警員陳冠諭、吳政峰本月8日上午10時許接獲通報，指民眾扛一大袋白米報案協尋，拾得民眾表示，騎機車行經路過港坪公園停車場出入口處，見白米掉落馬路旁，擔心影響其他車輛安全，才將遺落白米載送派出所協尋。

警員發現整袋白米完好，確定遺落詳細地點後，調閱監視器影像畫面查證比對，發現一輛白色自小客車行經港坪公園停車場出入口時有一包裝物遺落，查詢車牌號後，立即聯絡林姓失主到派出所。