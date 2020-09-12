南迴改草埔森永隧道 通車迄今舉發1萬3232張超速罰單

省道台9線南迴改「草埔森永隧道」，自去年12月23日通車以來，迄今逾210萬車次通行，不過，違規超速也不少，公路總局統計通車迄今開罰1萬3232餘張。呼籲用路人遵守隧道速限70公里。

公路總局第三區養護工程處指出，違規超速以北上台東方向件數最多，其中位於屏東縣獅子鄉436.58K草埔隧道北向測速照相桿為舉發最大宗，開出1萬3232張超速罰單。

另從今年5月起，針對大型重型機車於隧道內違規變換車道已舉發5件、白牌機車違規闖入舉發13件、以及3.5噸以上大貨車違規闖入也舉發10件，共計有28件。

公路總局第三區養護工程處說，草埔森永隧道通車以來並無執法空窗期，將持續透過各項監視、監看等作為，向執法單位積極舉發，以維護用路人於長隧道的通行安全。