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南迴改草埔森永隧道 通車迄今舉發1萬3232張超速罰單
省道台9線南迴改「草埔森永隧道」，自去年12月23日通車以來，迄今逾210萬車次通行，不過，違規超速也不少，公路總局統計通車迄今開罰1萬3232餘張。呼籲用路人遵守隧道速限70公里。
公路總局第三區養護工程處指出，違規超速以北上台東方向件數最多，其中位於屏東縣獅子鄉436.58K草埔隧道北向測速照相桿為舉發最大宗，開出1萬3232張超速罰單。
另從今年5月起，針對大型重型機車於隧道內違規變換車道已舉發5件、白牌機車違規闖入舉發13件、以及3.5噸以上大貨車違規闖入也舉發10件，共計有28件。
公路總局第三區養護工程處說，草埔森永隧道通車以來並無執法空窗期，將持續透過各項監視、監看等作為，向執法單位積極舉發，以維護用路人於長隧道的通行安全。
此外，南迴改安朔高架橋四面環山，自然生態豐富，民眾從橋上任意亂丟垃圾，破壞環境是不被允許的，呼籲民眾勿任意丟棄垃圾，全程都有CCTV監控舉發。
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