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台9線草埔森永隧道去年底通車 開出逾1.7萬張超速罰單

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

台9線南迴公路（南迴改）草埔森永隧道去年12月20日通車，為提升車流，6月20日起將速限由60公里提高至70公里、設最低行駛速率50公里，進而在6月底成為國內首件長隧道通行大型重型機車試辦路段；公路總局表示，通車迄今已逾210萬車次，運量成長逾一成，交通違規以超速占大宗，到本月已開出逾1萬7000張超速罰單，躍升為屏東縣超速照相王。

公路總局說，相較於舊台9線，南迴改提供用路人更平坦舒適的道路服務功能，也縮短行車時間，加上疫情趨緩國旅爆發，運量較去年同期成長逾一成，獲用路人好評；6月起試辦通行大型重型機車計畫，委託中華民國運輸學會進行評估，針對秩序、行為、安全及環境等4項指標，以公正且客觀立場評估開放大型重型機車通行的適宜性。

公路局說，因長隧道救災不易，為維護行車秩序及防止發生車禍，和警方對隧道內行車違規行為採取密集監測管控及取締，至上月底止，草埔森永隧道北向436.58公里處的測速照相，共開出1萬6204張超速罰單，木月已破1萬7000張，躍升為屏東縣照相取締第一名； 另大型重型機車於隧道內違規變換車道、白牌機車違規闖入及3.5噸以上大貨車違規闖入，至上月底合計50件，警方已陸續開出罰單。

屏東縣警局交通隊說，隧道北向436.58公里處的測速照相，由初期每月3000多件逐月下降至2000多件，預估1年會超過2萬件超速罰單，請用路人遵守交通規則和速限。

台9線南迴公路草埔森永隧道去年底通車，進而在6月底成為國內首件長隧道通行大型重型機車試辦路段，已逾210萬車次通行，並開出逾1萬7000張超速罰單，躍升為屏東縣超速照相王。記者潘欣中／攝影
台9線南迴公路草埔森永隧道去年底通車，進而在6月底成為國內首件長隧道通行大型重型機車試辦路段，已逾210萬車次通行，並開出逾1萬7000張超速罰單，躍升為屏東縣超速照相王。記者潘欣中／攝影

屏東縣 罰單

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