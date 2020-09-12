台南安平運河清晨傳婦人落水 警消下水搶救上岸送醫

台南市安平區運河承天橋今天清晨6時18分傳有名年約40歲婦女神色恍惚跳下運河，消防局救災救護指揮中心據報後派出人車趕往搶救，回撥電話請報案人拋擲救生圈供落水婦女使用，警消趕抵現場時，在運河內靠近岸邊，旋即下水將婦女搶救上岸，意識清楚，將她送往郭綜合醫院就醫。

消防局救災救護中心清晨6時18分接獲民眾安平運河承天橋有人跳運河，立即調派永華、和緯、安平及特小等分隊，共計出動11車、22人馳往現場救援，安平分隊人員趕抵現場時，該婦女人在運河內靠近岸邊，警消人員下水搶救，以救生吊索垂吊救援，不到10分鐘即將她順利救上岸來。

然而，穿著條紋短袖衣褲的婦女經搶救上岸後，精神狀態不佳，但意識清楚，救護人員緊急將她送往郭綜合醫院就醫。