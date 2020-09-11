高雄前鎮區乙烯外洩 陳其邁三赴現場至安全無虞才放心

高雄市前鎮區翠亨北路發生乙烯氣體外洩，高雄市長陳其邁自下午事發後至晚間11點，三度前往現場，至確認完全無虞，才放心。

高雄曾經發生駭人的氣爆事件，時隔多年，大家陰影猶存，今午前鎮區傳出華運管線有乙烯外洩，市府團隊不敢掉以輕心，陳其邁更跑了三趟，晚間近11 點他再返現場，確認危機解除，特別感謝當地里長及在場戒備的辛苦同仁。

陳其邁對這起事件，要求釐清，限華運公司在最短期限內遞交完整的報告書，詳細說明管線的問題、氣體洩漏處，他表示將追究責任，絕不寬貸。