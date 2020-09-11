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高雄一夜虛驚 氣體外洩案晚間10點宣布危機解除

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高雄前鎮區乙烯外洩 陳其邁三赴現場至安全無虞才放心

聯合報 / 記者林保光楊濡嘉王昭月／高雄即時報導

高雄市前鎮區翠亨北路發生乙烯氣體外洩，高雄市長陳其邁自下午事發後至晚間11點，三度前往現場，至確認完全無虞，才放心。

高雄曾經發生駭人的氣爆事件，時隔多年，大家陰影猶存，今午前鎮區傳出華運管線有乙烯外洩，市府團隊不敢掉以輕心，陳其邁更跑了三趟，晚間近11 點他再返現場，確認危機解除，特別感謝當地里長及在場戒備的辛苦同仁。

陳其邁對這起事件，要求釐清，限華運公司在最短期限內遞交完整的報告書，詳細說明管線的問題、氣體洩漏處，他表示將追究責任，絕不寬貸。

目前這起外洩案暫獲控制，接續必須使用氮氣吹驅殘留氣體，並著手抓漏，檢修，才能完全解除安全顧慮 ， 他要求市府團隊找出問題積極解決，維護市民生命財產與安居的環境，不容妥協。

高雄市長陳其邁（右）晚間近11點再到現場確認安全無虞，同時向里長等人致謝，才放心離去。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（右）晚間近11點再到現場確認安全無虞，同時向里長等人致謝，才放心離去。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 高雄市 氣爆

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