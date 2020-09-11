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吳鳳科大消防系男學生 大埔鄉青雲瀑布溺斃
嘉義縣消防局下午4點多獲報，大埔鄉青雲瀑布有人溺水，消防救護人員趕往潛水搜救，發現升讀吳鳳科大消防系4年級的蘇姓學生無生命跡象，溺水原因及後續處理，分別由警方調，校方、家屬共同處理。
消防局說，下午4點09分獲報，大埔鄉青雲瀑布發生民眾溺水案件，人車到場後下午4點48分，尋獲溺者21歲蘇姓大學生，呈現OHCA狀態，AED不建議電擊。
溺者為吳鳳科技大學消防系學生，由救護車送往大埔醫療站，交由轄區員警處理，通報吳鳳科大，學校學務長林明輝與導師趕往大埔鄉，通知父母到場。
溺水的蘇姓大學生開學升大四，與1名過去高中同學生到大埔鄉遊玩，不幸溺水，校方會協助辦意外保險理貼，協助家屬善後，開學會加強水域活動安全。
青雲瀑布位在大埔鄉觸口村，又名情人瀑布，當地人又將「青雲瀑布」稱為榮華山瀑布，是大埔風景區的著名景點之一，傾斜而下的瀑布伴隨著澕澕水聲，讓人身心放鬆。
「青雲瀑布」水潭廣闊青山環繞，情人瀑布之稱的由來是因瀑布為兩條水道順流而下進入潭底，有著彼此深愛的情人一同牽手朝向未來之意。「青雲瀑布」位於大埔拱橋旁，依循茶山指標前進即可以抵達。
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