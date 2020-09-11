恐怖內輪差！岡山女騎士捲入曳引車 遭側輪重輾慘死

高雄市岡山今天發生一起嚴重死亡車禍，林姓女騎士沿嘉新東路往成功路口騎行，卻遭同向曳引車擦撞倒地、捲入車底右輪拖行；曳引車身重輾壓過，女騎士當場血肉模糊、慘遭輾斃。警方初判疑內輪差視線死角釀禍，岡山近日接連發生兩起死亡車禍，警方今起列管30處大型重車易肇事路口，加強取締。

41歲林姓女騎士今天上午9點45分左右，騎機車沿嘉新東路西向東騎行，騎到成功路口時，被同向併行曳引車撞倒；林女被捲入車下向前拖行，直接遭右側輪輾斃，當場明顯死亡。警方到場採證，對曳引車林姓司機施行酒測，排除酒駕，依過失致死罪移送法辦，曳引車先行扣車。

岡山區昨日下午也發生一起死亡車禍，騎士同樣遭同向曳引車輾斃。1輛曳引車沿燕巢區角宿路行駛，打算靠右切往楠梓方向引道，卻疑內輪差視線死角，沒發現車旁路況，車頭不小心擦撞騎行同向的摩托車，71歲女騎士遭撞倒地，遭右側輪輾斃。

岡山分局交通組長王威程呼籲，民眾盡量避免與大型車併行，務必小心大車「視野死角」與「內輪差」，才能有效自保；即日起，將列管岡山區30處大型重車易肇事路口與時段，加強編排交通疏導稽查取締勤務，並規劃交通疏導與稽查勤務。