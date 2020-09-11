坐月子中心產婦抱嬰兒逃出 彰市農會大樓冒煙造成虛驚

彰化市農會綜合大樓3樓廁所，今天傍晚疑因電線短路冒出濃煙，由於大樓坐月子中心，當傳出火警後，產婦被疏散到一樓，甚至抱著未滿月的嬰兒，幸好火勢已被大樓人員用滅火器自行撲滅，造成一場虛驚。圖／民眾提供

彰化市中正路的彰化市農會綜合大樓3樓廁所，今天傍晚疑因電線短路冒出濃煙，由於大樓設有補習班及坐月子中心等，當傳出火警後，紛紛逃出，甚至還有產婦被疏散到一樓，甚至抱著未滿月的嬰兒，消防人員據報趕到時，火勢已被大樓人員用滅火器自行撲滅，造成一場虛驚。

彰化消防局表示，今天下午5時27分許接獲報案，指彰化市中正路彰化市農會大樓發生火警，由於這棟大樓是綜合大樓，出入人甚多，彰化縣消防局據報調動大批人員及車輛趕抵現場，當時正逢下班時間，造成不小恐慌。

由於農會大樓9樓是補習班，部分樓層經營月子中心，火警發生時，許多正在上課的補習班學生，及坐月子中心正在坐月子的產婦，都被疏散至一樓大廳，甚至還有產婦及照護抱著襁褓中的嬰兒，個個露出驚慌神情。

消防局表示，初步研判是大樓3樓廁疑因然電線短路冒出濃煙，但沒有火苗竄出，已被大樓人員用滅火器撲滅，並未成災。