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1歲女童疑似遭虐待 母稱頭頂傷口吹頭髮、撞門把造成
桃園市平鎮區上月19日傳出1名1歲多的宋姓女童，疑似遭廖姓母親虐待毆打，導致頭頂重創送醫搶救，因頭部有大規模瘀血及燒燙傷，起引院方懷疑報警。廖女辯稱傷口是吹頭髮時燙傷及頑皮頭撞喇叭鎖造成的。女童經20天搶救，家屬今決定忍痛拔管，最終因器官衰竭死亡。
平鎮警方表示，上月19日案發當晚，女童頭部遭重創，由廖姓母親（32歲）緊急送往聯新醫院搶教，宋姓父親隨後也趕到醫院關心女兒狀況。由於女童頭部傷勢嚴重，有大規模瘀血及燒燙傷，手腳瘀傷，院方懷疑為家暴造成報警處理，警方到場了解後隨即通報社會局、家防中心介入處理，並報請桃園地檢署偵辦，整件事才曝了光。
據悉，女童平時和廖姓母親（32歲）、宋姓父親同住，宋從事電子業，廖則在家帶小孩。警方傳喚兩人到案說明，宋稱，平日早出晚歸，待在家時間少，都是太太在照顧孩子，當晚得知此事相當錯愕。廖則否認虐待女兒，表示平時僅以愛的小手、鞋耙「適當管教」，至於女兒頭頂傷燙傷，為吹頭髮法時不慎燙傷，撕裂傷則是玩鬧時頭撞喇叭鎖造成的。
廖於21日晚間遭警方依家暴重傷害等罪嫌將廖女向法院聲押獲准；女童還有1名龍鳳胎的哥哥，經社工評估，哥哥未受傷，由祖父母照顧。女童經20天搶救，家屬今決定忍痛拔管，最終因器官衰竭死亡，遺體經相驗，檢察官決定擇日解剖，釐清確切死因。
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