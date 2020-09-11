鐵條插入大腿跌進稻田 半百勇警鮮血直流繼續追通緝犯

彰化縣員林警分局大村分駐所巡佐江錦添、警員林承廷追緝許姓竊盜通緝犯時，江錦添被稻田旁的生鏽鐵條插進大腿，跌落稻田裡，但因看到同伴追進民宅，怕林承廷一人追捕危險，忍痛爬起來繼續追，直到兩人合力將許嫌逮捕，彰化縣警局長許錫龍前往探視，對於江錦添負傷英勇執勤表達嘉勉。

江錦添、林承廷9日上午8點執勤時，在大村鄉加錫村加錫二巷發現許姓竊盜通緝犯，上前盤查，許嫌一開始假裝欲配合警方盤查，卻乘機跳入農田小路逃逸，兩名員警即一路在田埂奮力追捕。

但江錦添途中被稻田旁的鐵條插入左大腿，鮮血直流，摔進稻田中，在他後方的林承廷趕上，繼續往前追，江錦添看到林承廷追進民宅後，也奮力拔出鐵條，再爬起追進民宅，並通知警網支援，兩人合力將許嫌逮捕後，江錦添被送醫開刀治療，其傷口深達5公分，幸好手術後無大礙。

彰化縣警局長許錫龍、員林分局局長洪文宏等人也到醫院探視江錦添，對於年過五十歲的江錦添仍不顧傷勢，奮勇緝捕嫌犯，洪文宏說，他兩人落實勤務，一眼即看出通緝要犯而追捕讓人讚許。