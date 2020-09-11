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照護悲歌／妻重度身障 翁持塑膠袋欲悶死妻再自首

聯合報 / 記者蔡翼謙賴佩璇／台北即時報導

台北市蔡姓老翁長年照顧重度身障妻子，疑生理、心理不堪負荷，日前深夜持裝衛生紙的塑膠袋，將妻子悶到失去生命跡象，再跑到急救站自首，院方緊急將妻子急救，所幸救回。警方詢後將蔡依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官諭令5萬元交保，然而，妻子昨天早上仍因多重器官衰竭辭世。

警方調查，蔡翁（67歲）與吳妻（65歲）結婚逾三十年，兩人的孩子都有穩定工作，也都成婚，經濟無憂，不過吳妻多年前中風，還患上泌尿道感染，久病未癒，多年來都在病床上度過，醫院轉來轉去，幾乎都是蔡翁在照顧。

蔡翁疑身心俱疲，本月5日晚上11點多，突持裝滿衛生紙的塑膠袋，情緒失控打算悶死妻子，他見妻子漸漸失去心跳，跑到急救站告訴護理師「我殺人了，對不起」，院方立刻將妻子送加護病房急救，所幸救回。

蔡跟警方說，妻子長年臥病，實在無力再照顧，警方詢後將他依殺人未遂罪嫌送辦，台北地檢署諭令5萬元交保。

不過，昨天早上9點多，他妻子仍因多重器官衰竭離世，兒子在派出所做筆錄時，悲痛萬分，警方將報請檢察官相驗大體。

衛生紙 殺人 器官

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