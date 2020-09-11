桃園1歲龍鳳胎女童疑遭母痛毆 昏迷20多天家屬忍痛拔管

桃園市1名1歲10個多月大宋姓女童，疑似受廖姓母親不當管教毆打，導致頭部重創性命垂危，靠呼吸器支撐20多天仍未好轉，家屬今決定忍痛拔管，因案發時檢警即獲報，廖也被依家暴重傷害罪嫌聲押獲准；由於女童還有1名龍鳳胎的哥哥，經社工評估哥哥未受傷，由祖父母照顧中。

檢警初步調查，女童平時和廖姓母親（32歲）、宋姓父親同住，因宋負責工作賺錢養家，廖則在家照顧小孩，未料今年8月19日廖疑似不滿女兒哭鬧，就徒手朝她痛毆一頓，直到當晚7點多發現小孩呼吸變得微弱，最後失去呼吸心跳，這才趕緊送醫急救。

因女童傷勢嚴重陷入昏迷，急救後雖恢復生命跡象但得靠呼吸器維生，至今遲遲沒有甦醒，直到今天經家屬同意拔管，並由檢察官相驗後擇期另訂時間解剖以釐清死因。

由於案發時，醫院發現女童傷勢嚴重，尤其集中在頭部有大面積瘀血，不排除遭受外力重擊，當下已經依家暴重傷害等罪嫌將廖女向法院聲押獲准。

據了解，廖女辯稱當時把女兒放在床上，但才事隔一下子轉身就看到她摔下床，否認有故意傷害，對於其他細節都一律稱不清楚、不知情，至於父親宋男因當天在外工作，晚上回家才得知女兒重傷，感到非常傷心錯愕。

另外，女童還有1名龍鳳胎的哥哥，所幸經桃園市社工評估，發現哥哥身上並沒有外傷，健康狀況良好，加上還有其他家屬可照顧，與親人依附狀態良好，評估後認為不需強制安置，但仍會定期關懷。