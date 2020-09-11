高雄毒蟲拒檢還奪槍 妨害公務收押

高雄陳姓男子日前因騎車未戴安全帽遭員警攔下，但他不配合還想搶奪員警配槍，員警壓制逮捕後查出陳男有毒品前科，且居無定所，檢方複訊後罕見依妨害公務罪聲押，獲法院裁准。

高雄市政府警察局鳳山分局五甲派出所副所長吳建銘今天表示，陳男9月1日晚間騎車行經鳳山區五甲路與錦田路口，因未戴安全帽遭員警攔查，陳男被攔下後態度消極，甚至還想搶奪員警配槍，當場遭壓制逮捕。

員警查出，陳男不但毒品前科累累，有案在身，又居無定所，戶籍地仍寄住在監獄當中，檢方因此以居無定所，有逃亡之虞向法院聲請羈押，法院也同意以妨害公務罪裁定羈押獲准。

吳建銘接受媒體聯訪時指出，陳男當時坐在機車上不願配合盤查，突然伸手搶奪員警腰際配槍，幸員警側身閃過護住槍枝，再抓住陳男左手，隨即和另名員警上前壓制陳男，上銬逮捕。不過，陳男事後竟辯稱自己沒有奪槍動作，就算員警播放影片，他也說「那不是我」。