「她黑魔法纏身」怪男3闖女僕店驅魔 女店員驚恐抱頭尖叫

47歲林姓男子去年底兩度大鬧西門町一家女僕餐飲店，被強制送醫並依傷害、毀損罪嫌送辦後，昨天下午又回到店內騷擾員工，引發店內一陣騷動，同行友人將其勸離後，因業者對林提告強制罪、侵入住宅罪，警方目前已介入偵辦。

據悉，林男原本是該店常客，內心愛慕店內一名女店員，後來越演越烈，以臉書私訊騷擾女店員，店家遂將林男列入黑名單。未料林男認為該名女店員受「黑魔法」影響，頻頻想對店內人員「驅魔」。

林男去年12月2日下午帶著十字架、聖經進入店內，揚言對店員驅魔，店家見狀立刻報警處理，警方獲報到場時，林男還不肯離開，警方只好將其帶返派出所，隨後林男答應不再進入該店，店家才同意和解。

沒想到時隔半月，去年12月17日中午，林男再度進到店內砸場、打傷店員，還朝窗外仍東西，差點砸傷路人；警方獲報到場後將其逮捕，詢後依傷害、毀損罪嫌送辦，並將其強制送醫。

今年2月林男出院，昨天下午又回到該店大鬧，他一進門便舉起右手、口中念念有詞「奉耶穌基督之名魔鬼離開」，作勢要朝一名女店員「驅魔」，該女受到驚嚇原地抱頭大叫，店內其他店員、客人聽聞尖叫聲也上前關心。

與林男同行的友人見狀出言勸退林男，傻眼地問「剛剛不是好好的，冷靜一點啦」，林男隨後退出店家，臨走前還露出詭異微笑，對著被他「驅魔」的女店員揮手告別。