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高中生涉性侵案 校長90度彎腰道歉了

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高中生性侵案 南投縣長：查辦到底！該負責的絕不寬貸

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣長林明溱。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
南投縣長林明溱。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

南投縣高中男生涉嫌性侵女同學，引發社會關注，南投縣長林明溱今天也在臉書發文，表示對於高中學生發生性平事件，內心相當沈痛，也立即啟動保護機制，嚴查相關責任，最重要的是保護受害學生，同時加強性平教育，讓孩子能安心在校園學習。

林明溱說，他知道這個事件後，內心非常沉痛，在第一時間，縣府立刻啟動了保護機制，因為，對學生來說，這是人生中的傷痛與難題，學生的人生還很長，因此對於調查，謹慎小心務求保護受害學生。

他已要求縣府人員全力介入調查，相關後續須完全呈報給縣府。而在今年4月19日接獲報案後，警察單位在當天陳報南投地方法院少年法庭，依法官指示辦案，經過調查後，在6月移送少年法庭審理，全案是在法官指示下辦案。

縣府也立即進行情緒諮商與輔導，安排社工師、心理師持續進行，基於保護未成年學生，只能跟大家道歉，依法無法就內容多做公開說明，已要求相關單位查清責任，要負責的，我們絕不寬貸，查明真象，絶會嚴懲，如何避免、不讓傷痛再發生。

他和教育、警局團隊必須沉痛面對、檢討，也會加強校園性平教育、加強法制觀念，讓孩子們在南投安心求學，「這是我擔任縣長絕不退讓的承諾」。

林明溱 未成年 警察

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