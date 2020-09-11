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車拋錨路口好尷尬 警以巡邏車協助接電

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

陳女的自小客車半年未使用，駕車欲到修配廠保養，不料半路就突然熄火無法發動，員警直接以巡邏車協助該車發電。圖／警方提供
陳女的自小客車半年未使用，駕車欲到修配廠保養，不料半路就突然熄火無法發動，員警直接以巡邏車協助該車發電。圖／警方提供
台中市民陳姓女子的自小客車，已逾半年未使用，日前駕車欲到修配廠保養，不料半路就突然熄火無法發動，車子卡在路口，後方又不斷傳來按喇叭的催促聲，員警見狀，為加速排除車輛拋錨，決定直接以巡邏車協助該車發電，順利接電將陳女車子啟動後，便引導陳女將車輛駕駛至路旁安全處等待修配廠處理。

台中市警三分局健康派出所員警9月5日上午執行巡邏勤務，行經南區復興路與美村路口時，發現一部自小客車閃著故障燈停在路口左轉車道，疑似故障拋錨，後方卻未放置警告牌，員警見狀主動便向前了解。

車主陳女如見救星的向警員蕭聖峰、張詩婕表示，她的車已逾半年未使用，稍早正準備開到修配廠保養，不料半路就突然熄火無法發動，她撥打計程車的汽車接電道路救援服務後，卻因汽車卡在路口，還在與運將研究該如何接電。

然由於當時正逢上班交通尖峰時段，復興路上車流量大，已有車輛回堵情形，後方又不斷傳來按喇叭的催促聲，讓她緊張冒汗，覺得既不好意思又尷尬。

員警見狀，為加速排除車輛拋錨，讓計程車司機順利接電，決定直接以巡邏車協助該車發電，同時於後方放置交通錐警示，並於現場指揮協助疏導車流，在順利接電將車子啟動後，便引導陳女將車輛駕駛至路旁安全處等待修配廠處理。

陳女事後如釋重負的說：「你們好熱心哦！謝謝！」坦言站在路中看著車流越來越塞的心情真的是好尷尬，慶幸自己遇上人民保母即時協助，順利發動車輛化解塞車情形，對於警方熱心積極協助也再三表達感謝之意。

陳女的自小客車半年未使用，駕車欲到修配廠保養，不料半路就突然熄火無法發動，員警直接以巡邏車協助該車發電。圖／警方提供
陳女的自小客車半年未使用，駕車欲到修配廠保養，不料半路就突然熄火無法發動，員警直接以巡邏車協助該車發電。圖／警方提供

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