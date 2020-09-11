高雄連兩天大車輾斃騎士 岡山婦人遭追撞不治
高雄連兩天發生大車輾斃機車騎士死亡車禍，林姓女子今天上午騎機車行經岡山嘉新東路與成功路口遭曳引車從後方追撞，林女倒地捲入車下當場不治，司機則依業務過失致死罪送辦。
高雄市政府警察局岡山分局表示，41歲林女上午9時45分騎乘機車行經岡山區嘉新東路與成功路口時，遭48歲林姓男子駕駛的同向直行曳引車撞擊倒地後向前推行，林女被捲入車下遭右側輪輾斃。
警方通知車禍處理小組測繪照相、鑑識小隊現場採證，並將林姓曳引車駕駛帶回壽天派出所偵辦，扣留肇事曳引車。肇事司機酒測值為0，全案依業務過失致死罪送辦。
這也是高雄連兩天發生大車輾斃機車騎士事故，燕巢區昨天下午發生聯結車與71歲騎機車林姓婦人擦撞事故，林婦倒地後遭車輪當場輾斃。
岡山警分局呼籲，民眾應注意大型車視野死角與內輪差等相關安全觀念，警分局也將邀集轄內大型重車業者舉行交通安全宣導座談會，並針對警分局列管的30處大型重車易肇事路口與時段加強編排交通疏導稽查取締勤務，全力預防交通事故發生。
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