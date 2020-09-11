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形跡可疑…男缺錢上網應徵當車手 與同夥一起被警逮捕
李姓男子缺錢花用上網應徵詐騙集團車手，未料他上工沒多久就在新北市新莊區的超商被警方埋伏逮捕，還害同集團的18歲鄭姓車手頭也被逮，警詢後依詐欺罪嫌將兩人移送，並持續追溯詐騙集團上游。
據悉，41歲的李男有傷害、妨害自由等前科，他因缺錢花用8月初上網應徵工作，見一名網友出徵人公告，稱「工作輕鬆」、「薪水日領｣，只要按照指示，前往指定地點拿提款卡後到各大提款機領錢就能夠賺錢，明知工作內容涉及非法，李仍為了賺錢私訊應徵。
李上月27日遠從台南北上，按照指示前往三重一間廟宇廁所拿取2張提款卡後，在中午時間搭車前往新莊中華路段上的便利商店放在地下室的ATM提款，詐騙集團擔心李黑吃黑，還暗中派出鄭姓車手頭監控，隨時向上層回報。
未料李因先前已多次提領，早已被新莊警方盯上並派出大批警力埋伏，趁李提款時上前盤查，在一樓等待的鄭姓車手見李提款許久，便下樓查看，未料他一下樓就看見李被警察包圍，他轉頭想跑，被眼尖員警發現攔下。
警方在李身上搜出新台幣12萬元與提款卡2張，兩人被帶回後對於所犯行為均坦言不諱，警方詢問後依詐欺罪嫌將兩人移送新北地檢，並持續追查詐騙集團上游。
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