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形跡可疑…男缺錢上網應徵當車手 與同夥一起被警逮捕

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

警方一舉逮捕李、鄭兩人，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢。記者柯毓庭／翻攝
警方一舉逮捕李、鄭兩人，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢。記者柯毓庭／翻攝
李姓男子缺錢花用上網應徵詐騙集團車手，未料他上工沒多久就在新北市新莊區的超商被警方埋伏逮捕，還害同集團的18歲鄭姓車手頭也被逮，警詢後依詐欺罪嫌將兩人移送，並持續追溯詐騙集團上游。

據悉，41歲的李男有傷害、妨害自由等前科，他因缺錢花用8月初上網應徵工作，見一名網友出徵人公告，稱「工作輕鬆」、「薪水日領｣，只要按照指示，前往指定地點拿提款卡後到各大提款機領錢就能夠賺錢，明知工作內容涉及非法，李仍為了賺錢私訊應徵。

李上月27日遠從台南北上，按照指示前往三重一間廟宇廁所拿取2張提款卡後，在中午時間搭車前往新莊中華路段上的便利商店放在地下室的ATM提款，詐騙集團擔心李黑吃黑，還暗中派出鄭姓車手頭監控，隨時向上層回報。

未料李因先前已多次提領，早已被新莊警方盯上並派出大批警力埋伏，趁李提款時上前盤查，在一樓等待的鄭姓車手見李提款許久，便下樓查看，未料他一下樓就看見李被警察包圍，他轉頭想跑，被眼尖員警發現攔下。

警方在李身上搜出新台幣12萬元與提款卡2張，兩人被帶回後對於所犯行為均坦言不諱，警方詢問後依詐欺罪嫌將兩人移送新北地檢，並持續追查詐騙集團上游。

鄭見李提款許久仍未走回一樓，便下樓查看，孰料被員警逮個正著。記者柯毓庭／翻攝
鄭見李提款許久仍未走回一樓，便下樓查看，孰料被員警逮個正著。記者柯毓庭／翻攝
警方從李男身上取出新台幣12萬元與提款卡2張。記者柯毓庭／翻攝
警方從李男身上取出新台幣12萬元與提款卡2張。記者柯毓庭／翻攝

詐騙集團 車手

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