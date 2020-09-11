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台南鬧區汽機車擦撞 男開友人千萬麥拉倫跑車外出受損
台南市鬧區西門路與樹林街口今天中午11時發生一起汽機車車禍，39歲蘇姓男子駕駛麥拉倫千萬跑車沿西門路由南往北行，左轉樹林街口，與沿西門路由北往南行的54歲鄧姓男子騎機車擦撞，鄧腰部受傷送醫，無生命危險。然而，罕見上千萬跑車現蹤，在市區發生車禍，也引發外界關切。
台南市警六分局交通分隊調查，兩人酒測值均為零，蘇涉轉彎未讓直行車，違反交通處罰條例第48條規定，將處600元罰鍰。
據調查，蘇駕駛千萬跑車已減速左轉，鄧則駕駛機車在外側車道直行，兩車車速都不快，但因這場車禍，千萬跑車右前方受損，蘇並未受傷，機車則是前車頭受損，鄧則腰部受傷，送往郭綜合醫院診治。
蘇駕駛千萬跑車車禍，發生事故後，行事很低調，台南市警六分局交通分隊到場處理，30分鐘即處理完畢，蘇駕車離開現場。據指出，蘇並非車主，但為這起事故造成跑車受損，這下子可能要付出昂貴代價。
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