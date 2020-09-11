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女追韓劇「愛的迫降」 險遭假韓國軍官詐騙10萬元
台中市高姓女子於通訊軟體LINE認識一名自稱韓國軍官男子，因要寄送貴重物品給她，要求須先匯款運費。高女因追韓劇「愛的迫降」，內心嚮往韓籍男子且深信不疑，跟家人撒謊領了10萬元，依指示欲到郵局臨櫃匯款，大甲郵局蔡姓志工驚覺有異，立即通知警方到場協助處理，成功阻詐。
大甲郵局蔡姓志工日前協助一名高女填寫匯款單，但欲匯款予不知名帳號，蔡姓志工驚覺有異，立即通知警方到場協助處理。
高女向警方表示，她於通訊軟體LINE認識自稱韓國軍官男子，因要寄送貴重物品給她，要求須先匯款運費。經警員及郵局志工解釋是詐騙集團常用的愛情詐騙手法，並確認LINE的聯絡資訊及欲匯款帳號相關資料後，高女才恍然大悟，保住其辛苦積蓄。
另外一名黃姓女子，上月於交友軟體認識一名美籍男子，雙方相談甚歡，男子以溫情攻勢攻陷黃女的心，並提及近期因急須美金支付供其子開刀治療費用，黃女依指示欲匯款3800元美金(約新台幣11萬)至相關帳戶，所幸葉姓行員機警直覺該女遭受詐騙，通知警方前往協助勸阻，黃女才大夢初醒。
大甲警分局長李建興表示，交友應謹慎，以避免掉入愛情詐騙的陷阱，造成鉅額損失。另若接獲不明來電時，先別慌張，應立即撥打165電話諮詢或撥打110請轄區派出所協助，才是最安全的防詐作法。
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