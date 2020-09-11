協作員高山背帶勒頸送命 吊掛下山將解剖確認死因

51歲高姓高山協作員昨天在標高3105公尺的卡賀爾山以北處，疑因滑倒造成背帶勒頸喪命，遺體今天由空勤直升機吊掛下山，檢警初步相驗無明顯重大外傷，將解剖釐清死因。

高姓高山協作員參加一支5人隊伍，爬能高安東軍縱走，前天從南投入山，昨天上午10時許在卡賀爾山北側600公尺處發生意外。疑因獨自提前出發，不小心滑倒，被背帶勒住脖子，領隊到場時發現，施以心肺復甦術一小時仍無效。

花蓮縣消防局昨天上午10時28分獲報，派出搜救人力，並同步請求空勤直升機協助，只是因山區雲霧濃密，任務失敗；空勤直升機今天清晨從駐地花蓮機場出發，7時8分完成吊掛，7時19分將遺體載回德興棒球場，交由消防隊處理。