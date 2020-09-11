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嘉義男安裝出口照明燈 從鋁梯上摔落送醫不治
嘉義市鄭姓男子從事消防安檢工作，昨天下午3時許到嘉義縣中埔鄉富收村工作，在倉庫爬鋁梯時因不明原因摔落，失去呼吸心跳，現場人員報案將鄭送醫仍宣告不治，今天上午檢警相驗，鄭男頭皮撕裂傷丶左下胸挫傷，初判死因為意外，詳細事故原因仍待檢警釐清。
嘉義市社會局表示，今天上午已經接獲該公司通報，職災個管員已開始處理並通報勞動部南檢局，南檢會來確認鄭的工作環境是否符合職業安全。
消防安檢公司林姓負責人表示，38歲鄭男當時正在安裝倉庫出口燈，不知道什麼原因突然從梯上摔落，沒想到摔下後這麼嚴重，報案後救護員到場時鄭已失去生命跡象，送醫急救仍救不回來。
林說，公司有幫鄭保團險及勞健保，將協助家屬料理後事。
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