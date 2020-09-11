16歲少女外出買麵包突癲癇發作倒地 警員緊急協助送醫

苗栗市一名16歲少女昨晚6點多獨自一人到玉清路1家麵包店購物，不料剛走出店門就突然暈到，意識不清，四肢抽搐，路人見狀趕緊打電話報警，北苗派出所警員殷逸芳、林義倫火速趕往現場，見少女臉色鐵青、口吐白沫倒臥在地，疑似癲癇發作，立刻聯繫救護車到場，並沿途開道協助護送，及時將少女送醫。

少女到院後，經醫師搶救生命跡象恢復穩定，她的父親表示，女兒晚間出門跟家人說要去買麵包，沒想到會在外癲癇發作；醫師指出，癲癇病患發作時若不及時急救，病情瞬息萬變，很可能下一秒就惡化，幸好有警車開道火速送醫，大大降低風險，聽完醫師說明後，少女父親頓時卸下心中憂慮。