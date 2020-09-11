快訊

密室囚少女案重大突破！惡保全嫰妻改列嫌疑人收押禁見

高中性侵案／校方證實男學生已休學 受害人請長假將轉學

男遭人無故毆傷頭 嫌犯稱討債誤認遭北市警送辦

中央社 / 台北11日電

台北市一名王姓男子昨天準備帶小孩上課時，在住家外遭人持不明物毆傷頭，嫌犯犯案後逃逸。警方今天表示，逮捕涉案29歲李姓男子，他供稱討債誤認才誤傷被害人，警訊後送辦。

台北市政府警察局萬華分局東園街派出所昨天上午獲報，指稱民和街附近有民眾遭人攻擊，派員到場發現有一名男子頭部受傷，立即把傷者送醫。

警方調閱附近監視器得知，被害人當時準備帶小孩上課，在住家外無故遭人毆打，掌握一名男子涉案。

警方發現，嫌犯犯案後徒步逃離現場，並搭上一輛汽車逃逸；掌握車牌後，擴大追緝，得知涉嫌打人是29歲李姓男子，查出李男昨晚現身新北市淡水區，派員警把人帶回偵訊。

李男警訊時坦承涉案，供稱是為催討債務，才前往案發地守候，見被害人出現，一時慌張誤認為是債務人，才持打火機毆打被害人頭部後逃逸。警方表示，開車載李男離開現場的汽車駕駛，初步調查未涉案。

警方今天訊後依傷害罪嫌把李男移送台北地檢署偵辦。萬華警分局表示，會派員警加強巡邏轄區，民眾遇類似狀況，可立即撥打110報案。

債務 警察

延伸閱讀

禍不單行！北市仁德公園蛇影幢幢 公園處人員遭蛇咬、蜜蜂螫

北市警路口安全大執法 9月首周取締6611件違規

響應全國交通安全周 北市加強路口停讓行人措施

環保員開單還抓腰貼身性騷擾？北市：停職接受調查

相關新聞

圖書館驚見看色情漫畫玩遊戲 網噁：還有人摸下體來回動

多數圖書館都有公共電腦區供民眾查詢資料，不過，民進黨台南市議員蔡筱薇接獲陳情，台南市立圖書館近來有人利用公共電腦玩遊戲、...

載運高度易燃異丙醇槽車國道翻覆 幸未洩漏虛驚一場

今天上午7時31分國道一號麻豆北上303.2KM處有大型槽車輛翻覆，消防局指揮中心派遣麻豆出動3車7人趕住，現場是異丙醇...

嘉義男安裝出口照明燈 從鋁梯上摔落送醫不治

嘉義市鄭姓男子從事消防安檢工作，昨天下午3時許到嘉義縣中埔鄉富收村工作，在倉庫爬鋁梯時因不明原因摔落，失去呼吸心跳，現場...

16歲少女外出買麵包突癲癇發作倒地 警員緊急協助送醫

苗栗市一名16歲少女昨晚6點多獨自一人到玉清路1家麵包店購物，不料剛走出店門就突然暈到，意識不清，四肢抽搐，路人見狀趕緊...

高雄警政也要進步！ 高市警開始試辦電子簽巡

高雄市警局開始試辦電子簽巡，將取代現有的巡邏箱巡邏表簽到方式，由鳳山警分局五甲派出所開始測試系統，目前測試大致良好。員警...

注意！國一北上麻豆段追撞致異丙醇槽車翻覆 回堵8公里

國道1號北向麻豆段今天上午7點多發生運送異丙醇槽車翻覆事故，經國道四隊調查疑是一輛自大貨車未注意前方動態追撞槽車，導致槽...

印尼看護想匯錢給家人 險遭「假同鄉」詐騙

42歲蔡姓印尼籍外籍看護日前到郵局匯款，想將辛苦賺的6萬元薪資匯給印尼的家人，郵局行員受理時，發現該帳戶竟為警示帳戶，連...

影／領薪水與友喝酒醉倒路邊 被叫起1萬3薪水不見驚醒

基隆市一名40多歲男子，今天上午被發現醉倒孝二路邊，警方及救護人員到場叫醒他，他一摸腰包發現不見，內有1萬3千多元的薪水...

貼靚女照跨國牽紅線 越南女臉書創婚社挨罰10萬

嫁來台灣的越南黃姓女子在臉書自創婚友社團，貼上越南家鄉的女親友照片，要介紹跨國婚姻，結果沒介紹成功，自己先受罰10萬元。

國道一號北上麻豆段載異丙醇槽車翻覆 路面漏油警戒中

今天上午7點31分國道一號麻豆北上303.2KM處有大型槽車輛翻覆，消防局指揮中心派遣麻豆出動3車7人趕住，現場是異丙醇...

疑滑倒背帶勒脖 協作魂斷能高安東軍

一支能高安東軍縱走五人登山隊，昨天經過花蓮、南投交界處海拔超過三千公尺的卡賀爾山以北處，高山協作員高姓男子提前出發，半途...

輾碎老翁肇逃 拖板司機說沒感覺

六十六賴姓老翁前晚持拐杖通過省道台一線屏東枋山一處路口，因行動不便，被兩輛疾駛車輛撞上輾過，屍塊四散，其中一輛肇事拖板車...

熱門新聞

豪品爆陸貨標示台製口罩 公告：買到這三種貨號可退

協作員3000公尺高山遭繩索勒脖休克 花蓮、南投合力搶救

兒性侵同學…抵不住逾4000則網路留言撻伐 警員父深夜留言道歉

郵局金牌業務員吸金逾6億 法院依違反銀行法重判10年

白手起家開瑪莎拉蒂…豪品出包 地方訝異：他會捐款捐口罩

臉書貼文指陳菊貪汙下場GG 女韓粉：我無罪也沒錢賠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。