男遭人無故毆傷頭 嫌犯稱討債誤認遭北市警送辦
台北市一名王姓男子昨天準備帶小孩上課時，在住家外遭人持不明物毆傷頭，嫌犯犯案後逃逸。警方今天表示，逮捕涉案29歲李姓男子，他供稱討債誤認才誤傷被害人，警訊後送辦。
台北市政府警察局萬華分局東園街派出所昨天上午獲報，指稱民和街附近有民眾遭人攻擊，派員到場發現有一名男子頭部受傷，立即把傷者送醫。
警方調閱附近監視器得知，被害人當時準備帶小孩上課，在住家外無故遭人毆打，掌握一名男子涉案。
警方發現，嫌犯犯案後徒步逃離現場，並搭上一輛汽車逃逸；掌握車牌後，擴大追緝，得知涉嫌打人是29歲李姓男子，查出李男昨晚現身新北市淡水區，派員警把人帶回偵訊。
李男警訊時坦承涉案，供稱是為催討債務，才前往案發地守候，見被害人出現，一時慌張誤認為是債務人，才持打火機毆打被害人頭部後逃逸。警方表示，開車載李男離開現場的汽車駕駛，初步調查未涉案。
警方今天訊後依傷害罪嫌把李男移送台北地檢署偵辦。萬華警分局表示，會派員警加強巡邏轄區，民眾遇類似狀況，可立即撥打110報案。
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